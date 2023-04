Una fan si sente male durante il concerto, Ramazzotti scende dal palco e rimprovera i soccorritori – Il video

«Siete arrivati 10 minuti dopo, era già morta». Eros Ramazzotti non le manda a dire e, nel bel mezzo del suo concerto al Palazzo dello sport di Roma, rimprovera i soccorritori per essere arrivati tardi. Nel video diffuso su TikTok si vede una squadra della Croce Rossa che assiste una fan colta da un malore. A un certo punto, il cantante si rivolge ai soccorritori: «Ca***, ma siete in 18, che fate?». E a quel punto scende dal palco, per andarsi a sincerare personalmente delle condizioni di salute della donna e darle un bacio in fronte: «Come sta?», chiede Eros alla fan. «Sto bene, è solo che sono stata troppe ore in piedi», confessa la donna. A quel punto il cantante si gira verso uno dei soccorritori e scherza: «Facciamo alzare lui, così ti puoi riposare un po’». Dopo il breve siparietto, e l’incontro ravvicinato con Ramazzotti, la donna sembra essersi ripresa. Allora Eros salta sul palco e il concerto può ripartire.

Credits foto: ANSA/GIUSEPPE LAMI

