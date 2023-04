Il tesoro nascosto dell’Italia: il litio, il cobalto e le altre “materie prime critiche” ora essenziali per la transizione energetica

Nel sottosuolo italiano ci sono almeno 15 delle 34 materie prime critiche necessarie per la transizione energetica. Si tratta di componenti necessari per le turbine eoliche, i pannelli fotovoltaici e le batterie delle auto elettriche. Per esempio nel Parco Nazionale del Beigua in Liguria si trova il più grande giacimento di titanio in Europa. Quello di Pianpaludo. Lo scorso settembre è stato istituito il “Tavolo Tecnico delle materie prime critiche”, coordinato dal ministero delle Imprese e da quello dell’Ambiente. Con il contributo principale dell’Ispra, spiega oggi Repubblica, il Tavolo sta portando avanti la mappatura dei siti in Italia. Come del resto prevede un regolamento Ue presentato dalla Commissione il 16 marzo, per garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche.

Secondo l’Ispra ci sono 3 mila siti in Italia da cui si possono estrarre materie prime critiche. Il litio si trova nell’alto Lazio, ovvero in aree vulcaniche come il Lago di Bracciano. Ma anche nei Campi Flegrei in Campania. Il cobalto invece si estrae in Piemonte, a Punta Corna. Ma si trova anche nel Lazio. La mappa mostra una concentrazione di altri metalli importanti. Come barite, berillio, nichel e tungsteno. Si trovano nell’arco alpino, in Sardegna e in Toscana. E poi ci sono materiali come il rame, che si trova sulle Alpi, in Liguria e Toscana. O lo zinco, che veniva estratto soprattutto a Gorno, vicino a Bergamo. Negli anni passati ci sono stati tentativi di riapertura, tutti bocciati. Ma adesso bisognerà ripensarci.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: