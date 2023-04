Ginnastica artistica, festa per la squadra femminile italiana: medaglia d’argento agli Europei

Dopo l’oro della squadra maschile, arriva la medaglia d’argento agli europei di Antalya, in Turchia, per le azzurre della ginnastica artistica. In seguito alle sei rotazioni previste nel concorso a squadre, l’Italia si piazza seconda dietro solo alla Gran Bretagna, che ha raccolto 164.428 punti, 2.799 in più delle azzurre che ne collezionano 161.629. In terza posizione i Paesi Bassi, a 158.896 punti.

In copertina: Simone Ferraro / Federginnastica

Leggi anche: