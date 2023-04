Varese basket penalizzata di 16 punti in classifica dal Tribunale federale per frode e illecito sportivo: così è ultima a stagione quasi finita

Stangata per la Openjobmetis Varese da parte del Tribunale federale della Fip che ha deciso di penalizzare la società di 16 punti in classifica «da scontarsi nell’anno sportivo in corso» per frode sportiva e illecito sportivo. La decisione arriva perché le irregolarità nei pagamenti dei tesserati della società varesina «contrariamente a quanto prodotto in sede di ammissione al Campionato di Serie A 2022-2023». Contestualmente il Tribunale della Federbasket ha inibito per i prossimi tre anni il presidente di Varese, Marco Vittorelli, cioè fino al 13 aprile 2026. Con questa sanzione, la squadra allenata da coach Matt Brase deve lasciare il quinto posto a 28 punti punti, per passare all’ultima posizione, sotto di quattro punti dalla Tezenis Verona. Varese ora è chiamata all’impresa per cercare di salvarsi e restare in Lba Serie A per la prossima stagione, quando mancano appena cinque giornate alla fine della regular season.

