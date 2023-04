No! Questo non è un “pedofilo” che allatta un bambino dal suo seno

Un bimbo in braccio e un tatuaggio sul petto. Tutto come di consueto, se non fosse che a reggere il pargolo tra le proprie braccia è un uomo. Poco sopra la spalla una siringa piena di quello che sembra essere latte. Questa è l’immagine che circola su Facebook in queste ore, che molti utenti stanno condividendo che accusano l’uomo di essere un pedofilo. Sulla foto è presente un watermark che rimanda a un gruppo Telegram dove il soggetto mostrato è diventato oggetto di insulti. Ma di cosa stiamo parlando? Vediamolo nel dettaglio.

Per chi ha fretta:

Circola una foto di un uomo che allatta la figlia dal proprio petto.

Sulla sua spalla ha una siringa piena di una sostanza lattiginosa.

Utenti su Facebook sostengono che si tratti di una forma di pedofilia.

La foto è vera.

Risale al 2018, quando l’uomo ha allattato il figlio al posto della madre – ancora sfiancata dall’anestesia per il cesareo – usando un paracapezzoli.

Analisi

Di seguito vediamo l’immagine oggetto di verifica e uno dei post che la condivide. Nella descrizioni si legge semplicemente:

Nel gruppo Telegram Brain Pass, invece, l’immagine viene condivisa il 3 aprile 2023 senza contesto, e l’uomo inondato di insulti.

Tramite una ricerca immagini inversa, coadiuvata dalle parole chiave «father breastfeeds» («padre allatta») si può risalire a questo articolo del 2 luglio 2018 sul sito magazine People. La testata cita a sua volta il sito Love What Matters. È lo stesso uomo nella foto – Maxamilian Neubauer – a spiegare com’è nato lo scatto. Rosalía Lupita Valentina – questo il nome della bambina – è nata nel 2018 da un parto cesareo. Dopo ore di travaglio e la somministrazione di anestetici, la madre, April Neubauer, era troppo stanca per allattare la piccola. Tuttavia, è fondamentale, soprattutto per i bambini nati con il cesareo, che i neonati vengano allattati fin da subito. Per questo sono stati medici e infermieri a suggerire a Maxamilian di intervenire personalmente. L’uomo ha indossato un paracapezzoli al quale è stata collegata una siringa con un alimento per neonati. A raccontare la storia è proprio il padre, in un post sul suo profilo Instagram. In una delle foto, mostrata di seguito, si vede chiaramente il paracapezzolo, oltre una mano che spreme la siringa. Non c’è dubbio che si tratti della stessa persona grazie al tatuaggio sul pettorale, facilmente riconoscibile.

Conclusioni

Circola una foto di un uomo che allatta la figlia dal proprio petto. Sulla sua spalla ha una siringa piena di una sostanza lattiginosa. Utenti su Facebook sostengono che si tratti di una forma di pedofilia. La foto è vera. Risale al 2018, quando l’uomo ha allattato il figlio al posto della madre – ancora sfiancata dall’anestesia per il cesareo – usando un paracapezzoli.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: