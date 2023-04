L’autista ubriaco beccato prima di partire per la gita scolastica, il caso a Genova: denunciato

Era tutto pronto per partire in gita scolastica per gli studenti dell’istituto Nautico di Genova, destinazione Orbetello in provincia di Grosseto. L’autista aveva già acceso il pullman e si stava mettendo al volante, quando all’improvviso sono arrivati gli agenti della Polizia stradale che gli hanno chiesto di scendere dal mezzo. Sottoposto al test alcolemico, per l’autista il viaggio si è dovuto interrompere già prima di iniziare perché l’uomo è risultato praticamente ubriaco: l’etilometro ha segnalato un tasso alcolemico nel sangue tra 0.36 e 0.38, un livello quindi superiore a quello stabilito per legge. Gli agenti della stradale lo hanno quindi costretto a lasciare il posto a un collega arrivato per sostituirlo. L’uomo ha ricevuto una sanzione ed è stato denunciato. Il controllo, spiega Liguriaoggi, è avvenuto grazie a un accordo stretto la polizia di Stato e il ministero dell’Istruzione, in base al quale i dirigenti scolastici comunicato alle forze dell’ordine la programmazione dei viaggi, in modo da permettere alle pattuglie di controllare i mezzi prima delle partenze.

