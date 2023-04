Los Angeles, Schwarzenegger prende una pala e ripara una buca: «Lo dico sempre: non lamentiamoci, facciamo qualcosa» – Il video

Arnold Schwarzenegger prende una pala e ripara una buca che da settimane mandava in tilt il traffico nel suo quartiere a Los Angeles. L’attore di “Terminator” ha postato su Twitter un video che lo mostra al lavoro con altre due persone mentre svuota una busta di asfalto colato a caldo nella buca e lo sparge con la pala. «È una cosa da pazzi. Aspetto da tre settimane che riparino questa buca», dice l’ex governatore della California a una automobilista che si ferma incuriosita e lo ringrazia. «Oggi, dopo che l’intero quartiere si è arrabbiato per questa buca gigante che da settimane manda in tilt auto e biciclette, sono uscito con la mia squadra e l’ho sistemata. Dico sempre: non lamentiamoci, facciamo qualcosa. Ecco a voi», scrive Schwarzenegger nel tweet che ha già ricevuto 4,2 milioni di visualizzazioni.

