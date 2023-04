Pavia, malore per il sindaco Mario Fabrizio Fracassi: è ricoverato in terapia intensiva

Il sindaco di Pavia, Mario Fabrizio Fracassi, è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico San Matteo in seguito ad un malore accusato nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 aprile. Sulle sue condizioni vige il massimo riserbo, ma Fracassi – riporta l’Ansa – non sarebbe in pericolo di vita. Già in mattinata il sindaco aveva accusato i primi sintomi del malessere. Nel pomeriggio il suo stato di salute è peggiorato, sino a consigliare l’intervento degli operatori del 118 e il trasporto in ambulanza in ospedale, dove è monitorato con attenzione dai medici che hanno subito avviato le terapie.

