Bordeaux, un’auto finisce contro la folla durante una corsa: 7 feriti – Il video

Un uomo alla guida di un’auto che viaggiava ad alta velocità si è schiantato sulla folla nella serata di venerdì 14 aprile in un quartiere a nord di Bordeaux, durante una corsa automobilistica. Sette persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave. Lo hanno riferito i vigili del fuoco e la polizia. Intorno alle 23:00, un veicolo «ha perso il controllo in una curva durante una corsa d’auto, uscendo dalla carreggiata e si è schiantato contro gli spettatori sul marciapiede», ha detto la polizia, confermando le informazioni di France Bleu Gironde. Il conducente del mezzo è stato arrestato sul posto. È attualmente ai domiciliari. Era accompagnato da tre passeggeri nel veicolo.

