Prato, ristoratore cinese aggredito a coltellate da un gruppo di connazionali: è grave

Colpita e ferita anche la moglie. I carabinieri propendono per l’ipotesi di un regolamento di conti violento

Il proprietario di un ristorante di Prato, un 44eene di origine cinese, è stato accoltellato la scorsa notte all’interno del suo locale. A tendergli l’agguato, secondo quanto riportano le agenzie di stampa, sarebbe stato un gruppo di connazionali. Soccorso e ricoverato, l’uomo è stato operato nella notte, ma versa in gravi condizioni. Ad essere ferita nel blitz è stata anche la moglie dell’uomo, che si trovava nel ristorante al momento dell’aggressione: le ferite da lei riportate sarebbero però lievi. Sul caso indagano i carabinieri, che non escludono al momento alcuna ipotesi ma propendono per un regolamento di conti violento rispetto a fatti pregressi.

