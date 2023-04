Brescia, un padre lascia i quattro figli per strada a tarda notte: «Voleva fare un dispetto alla moglie»

Quattro bambini, due in fasce e il più grande di 3 anni, sono stati lasciati dal padre in altrettanti seggiolini per auto in strada, a tarda notte, davanti all’abitazione dei nonni, che però non vivevano più lì. L’uomo ha poi chiamato la moglie, con la quale è in lite da tempo, avvisandola del gesto quando ormai si era già allontanato. La donna è corsa a recuperare i figli e quando è arrivata sul posto ha trovato i carabinieri, allertati dai vicini. I militari hanno portato i bambini in ospedale per accertamenti e i piccoli sono risultati tutti in ottima salute. Secondo una prima ricostruzione, la coppia – due coniugi italiani – vive in Germania. Il padre si è occupato dei figli negli ultimi tempi, da quando la moglie è tornata in Italia per trasferirsi temporaneamente a casa dei genitori. Quando anche lui è dovuto rientrare in Italia per assistere il padre malato, ha portato con sé i quattro figli piccoli, lasciandoli poi di notte sul ciglio della strada, davanti alla vecchia casa dei suoceri a Brescia nel quartiere Urago Mella, per fare un dispetto alla moglie. Senza sapere però che la famiglia si era trasferita. L’uomo è stato denunciato per abbandono di minori.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: