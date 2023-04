Trump torna su Instagram e lancia la sua nuova serie di Nft: «Non ho aumentano i prezzi. Diranno che sono un brava persona?»

Dopo quasi due anni di assenza, Donald Trump torna su Instagram. Non tanto per parlare di politica, ma per promuovere i suoi non fungible token (Nft). Ovvero i certificati di proprietà e autenticità su un bene digitale o fisico. L’ex presidente degli Stati Uniti era stato sospeso da tutte le piattaforme di Meta dopo l’assalto al Campidoglio americano il 6 gennaio 2021. E ora, a ben 118 settimane dal suo ultimo post, annuncia la seconda serie delle sue carte digitali. Curioso è che queste lo vedono immortalare nei panni di un cowboy o di un supereroe. La sua prima serie, che aveva al suo interno 45 mila carte digitali, venne venduta in un solo giorno per una cifra complessiva di «4 milioni di dollari». I dati sono stati diffusi dallo stesso Trump sul suo sito. «Sono lieto di informarvi che, dopo il grande successo della carte digitali precedenti, abbiamo deciso di ripeterci con la Serie 2. Mi auguro che abbiate notato che i prezzi sono rimasti invariati, anche se sono consapevole che le carte vengono poi rivendute a prezzi maggiori», scrive nella didascalia di uno dei suoi post Instagram sugli Nft. «Avrei potuto alzare i prezzi e raccogliere molti più soldi, ma ho deciso di non farlo. Mi sarà riconosciuto il credito di ‘brava persona’?», scrive in un altro.

Non solo Nft. La casa messa in affitto in Florida

195 mila dollari al mese. È questo il costo per prendere una casa di Donald Trump a Palm Beach, in Florida, che è stata messa in affitto. La casa in realtà era già stata messa in vendita nel 2021 per 49 milioni di dollari, per essere riproposta l’anno successivo a un prezzo più alto, 59 milioni. Nell’area c’è stato un boom di compravendite di abitazioni, ma quella di Trump non sembra aver seguito questo trend. L’abitazione, infatti, è rimasta invenduta. È una grande casa fronte mare, con una piscina al suo interno, e accetta anche animali domestici.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: