Forlì, precipita e si schianta un deltaplano: morti un istruttore e un allievo

Tragedia a Forlì. Un deltaplano è precipitato oggi, 19 aprile, tra le campagne a Nord della città romagnola, provocando la morte di due persone. Si tratta di un istruttore di 69 anni e di un allievo sulla trentina, entrambi originari della provincia di Ravenna. Le cause dello schianto non sono ancora state accertate, ma alcuni testimoni hanno riferito che il velivolo ha compiuto alcuni volteggi prima di precipitare. L’istruttore e il giovane allievo era partiti con dall’aviosuperficie di Villafranca, prima di schiantarsi poche decine di metri oltre il confine con la provincia di Ravenna, in località Filetto, molto vicina alle frazioni di Branzolino e Barisano, estreme propaggini del Forlivese. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per le due vittime non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

