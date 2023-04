Il giallo delle telecamere nascoste nell’ufficio del presidente del Lazio: «Erano dell’epoca di Marrazzo»

Nove telecamere nascoste. Trovate nell’ufficio del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, in quello dell’assessorato alla Sanità e nella sala riunione. Sono state scoperte dalla ditta che lavorava alla ristrutturazione del nono piano della sede in via Cristoforo Colombo. La prima è stata scoperta il 7 aprile. Le altre erano nascoste tra i sensori anti-intrusione. E non erano attive. Siccome si tratta di dispositivi piuttosto datati, che risalgono a 10 anni fa, l’ipotesi che si fa in Regione è che risalgono all’epoca della presidenza di Piero Marrazzo. Anche gli investigatori ritengono che il sistema fosse attivo in anni precedenti. E indagano per capire le modalità con cui sono state trovate. Nel gennaio 2014 una microspia venne ritrovata nel bracciolo di una poltrona della sala riunioni della Regione. All’epoca c’era Nicola Zingaretti. Le indagini non portarono a nulla.

