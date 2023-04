Nuova Zelanda, il lottatore Israel Adesanya accolto da eroe dopo il mondiale Ufc: i fan gli dedicato l’Haka – Il video

È stata un’accoglienza da eroe quella riservata a Israel Adesanya appena atterrato nella sua Auckland, in Nuova Zelanda. Davanti al lottatore di Mma fresco campione del mondo di Ufc un gruppo di fan ha messo in scena l’Haka, la tradizione danza di guerra maori. Adesanya ha battuto per Ko al secondo round Alex Pereira, il brasiliano suo acerrimo nemico che lo aveva battuto nel loro precedente incontro.

