La figlia di Lorella Cuccarini difende l’amore senza etichette: «Potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza»

Chiara Capitta, figlia 22enne di Lorella Cuccarini, ha intenzione di vivere la sua vita sentimentale senza il peso di etichette o pregiudizi. «Potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza»: queste le parole pronunciate dalla giovane calciatrice della Roma femminile, in risposta ai follower che le avevano chiesto se fosse eterosessuale. «Non ho mai amato le etichette», ha aggiunto. Un coming out nemmeno troppo velato, rafforzato da come ha risposto a chi le ha chiesto se abbia mai provato sentimenti verso persone dello stesso sesso: «Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere». Lorella Cuccarini, ricorda Vanity Fair, ha quattro figli, ma Chiara è probabilmente quella più conosciuta. Probabilmente anche per merito dei suoi successi sportivi: è diventata infatti capitano della Roma femminile. Lo ha annunciato lei stessa su Instagram, nel suo ultimo post: «Sono molto felice di dirvi che ieri finalmente ho giocato una partita da titolare». «E da capitano», ha aggiunto nei commenti mamma Lorella.

