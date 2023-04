Nba, la lezione di Antetokounmpo: «Vi spiego perché perdere non è un fallimento» – Il video

«Michael Jordan ha giocato per 15 anni e ha vinto sei titoli Nba. Vuol dire che gli altri nove anni sono stati un fallimento?». Questa è solo parte della risposta che il cestista greco dei Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, ha dato a un giornalista che lo incalzava, chiedendogli se considerasse un fallimento la stagione attuale. Per la squadra del Wisconsin si è appena conclusa, con una sconfitta al primo turno di playoff contro i Miami Heats. Risultato che alcuni considerano deludente per i Bucks, campioni di lega due anni fa, e usciti alle semifinali lo scorso anno. «Questo è lo sport: non devi sempre vincere, vincono anche gli altri. E quest’anno vincerà qualcun altro», ha risposto l’ala grande 28enne, considerato uno dei migliori della sua generazione nel suo ruolo e in lizza per il titolo di Mvp della stagione. Così Antetokounmpo replica a chi gli chiede se il 2023 sia stato un fallimento: «È sbagliata la domanda. Non esiste fallimento nello sport. Ci sono giorni buoni e giorni meno buoni. In alcuni sei in grado ottiene quello che vuoi, in altri no. Qualche volta è il tuo turno, altre volte no», dice pragmatico dalla sala stampa, ricordando che «il successo si costruisce sempre passo passo».

