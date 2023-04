Scoperta una microcamera nel bagno delle ragazze, il caso in una scuola di Lucca

Questa mattina all’Itis Fermi di Lucca è stata scoperta una microcamera nel bagno riservato alle studentesse. La polizia è intervenuta per sequestrare il dispositivo dopo una segnalazione della dirigente scolastica. Secondo gli uomini della questura, si tratta di una mini-telecamera sprovvista di una scheda per registrare. Le indagini cercheranno ora di fare chiarezza su quali immagini abbia ripreso e, soprattutto, risalire a chi l’ha installata. Un episodio simile si è verificato meno di un anno fa all’ospedale di Empoli, dove i carabinieri avevano scoperto una telecamera usata per spiare le infermiere nelle docce dello spogliatoio. In quel caso, la procura di Firenze era riuscita a risalire ai presunti responsabili: tre manutentori di un’azienda esterna all’ospedale, che lavora in appalto per la Asl Toscana Centro.

