Rihanna sarà Puffetta nel nuovo film dei Puffi: «Speravo di fare Grande Puffo, ma non ha funzionato»

Rihanna sarà la nuova Puffetta nel nuovo film The Smurfs Movie, un nuovo film sui Puffi in versione live-action prodotto dalla Paramount Animation. L’annuncio è arrivato a sorpresa giovedì 27 aprile, quando la superstar delle Barbados è apparsa al CinemaCon, la convention cinematografica che si svolge ogni anno a Las Vegas. «Ho cercato di ottenere il ruolo di Grande Puffo, ma non ha funzionato», ha ironizzato Rihanna parlando dal palco della convention, al Caesar’s Palace Hotel and Casino. Insieme a Ramsey Naito, presidente della Paramount Animation, ha rivelato la sua nuova avventura sul grande schermo. Rihanna infatti non solo reciterà nel nuovo film, ma scriverà e registrerà le canzoni originali per la pellicola e sarà coinvolta nella produzione del progetto cinematografico. Il film debutterà nei cinema il 14 febbraio 2025. Non è la prima volta che la cantante lavora nel mondo cinematografico. In passato, infatti, Rihanna aveva già prestato la propria voce nel doppiaggio del film d’animazione Home, prodotto dalla Dreamworks, oltre a fare da comparsa in diverse pellicole tra cui Ocean’s 8 diretto dal regista Gary Ross, Battleship diretto da Peter Berg e This Is the End (Facciamola finita, nella versione italiana, ndr) diretto da Seth Rogen ed Evan Goldberg.

Foto in copertina: Instagram / CinemaCon

