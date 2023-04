Nuova apparizione di Jack Nicholson in pubblico: spunta in prima fila alla partita dei Lakers con il figlio – Il video

Poche apparizioni pubbliche. Una lo scorso 14 aprile che lo mostrava spettinato e confuso sul balcone di casa sua a Mulholland Drive, a Beverly Hills. E un’altra nel 2021 nel suo amato palasport quando era andato al palazzetto a vedere una partita dei Lakers con il figlio Ray. I fan di tutto il mondo e i suoi amici più cari sono preoccupati da tempo per le sue precarie condizioni di salute. Ora una nuova apparizione che risale a ieri 28 aprile assieme al figlio Ray alla partita di Nba per assistere al match tra i Lakers, di cui è un grande tifoso, e i Memphis Grizzlies. 86enne, l’attore e il figlio si trovavano in prima fila alla Crypto.com Arena. I fan prendono la cosa come una nota positiva, il segno che il tre volte vincitore dell’Oscar ha ripreso a fare le cose che gli piacciono. Nicholson è amatissimo tra i Lakers ed è considerato come un portafortuna. A gennaio di quest’anno gli amici dell’attore si erano detti preoccupati per lui e hanno riferito che temono possa soffrire di una qualche forma di demenza senile. «Il fisico tiene – aveva detto un amico – ma di testa non c’è più. È molto triste vedere un attore così talentuoso in queste condizioni».

