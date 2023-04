Carabiniere travolto da uno scooter contromano a Napoli, a bordo 3 giovanissimi senza casco: il più grande ha 15 anni

Davanti all’alt dei militari, il 15enne ha accelerato investendo un carabiniere per poi finire a terra assieme alle due che erano in sella con lui

Erano in tre sullo stesso scooter i ragazzi che la scorsa notte a Napoli hanno travolto un carabiniere che tentava di fermali, mentre quelli viaggiavano contromano lungo una delle strade che circonda largo Ferrandina a Chiaia. Quando i militari hanno alzato la paletta per provare a imporre l’alt, il più grande sul motorino, un 15enne, ha deciso di accelerare sperando di sfuggire al posto di blocco. Nel tentativo di fuga però lo scooter ha investito un carabiniere, mentre i tre ragazzi sono caduti a terra per essere poi fermati dall’altro militare. Il 15enne che guidava il motorino senza casco e patentino è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, con il mitrare investito che ha riportato ferite guaribili in tre giorni. Con il ragazzo in sella c’erano anche due ragazze del 2009.

