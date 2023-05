Ma quelli sono cavalli o zebre? La foto simbolo sulla crisi della Juve nelle chat dei tifosi

Tra le chat di tifosi juventini circola parecchio una foto che oggi è considerata emblematica del momento storico che sta passando la Juventus. Lo scatto di Beverly Joubert a marzo 2022 era stato premiato come la miglior foto dell’anno dal National Geografic britannico, scatenando un’enorme curiosità sui social per l’effetto ottico che la fotografa sudafricana era riuscita a immortalare. In tanti infatti si sono chiesti a lungo se quelli in foto fossero cavalli o zebre, visto che a un primo sguardo quelle sagome nere non facessero pensare al manto tipico degli animali che sono anche il simbolo storico del club juventino. Solo aguzzando la vista e magari ingrandendo un po’ di più l’immagine si riescono a scorgere i riflessi prodotti dall’acqua bassa delle Saline di Makgadikgadi, in Botswana. Ed è lì che si vedono finalmente le strisce bianconere. Serve un occhio attento e senza pregiudizi, insomma un occhio da vero tifoso. Il grande dramma del tifoso juventino in questo momento: guardare ai suoi giocatori in crisi di risultati e serenità come a dei comuni cavalli, oppure mantenere il sangue freddo, guardare con più attenzione e capire che in fondo quelli impegnati nella traversata sono ancora le loro zebre.

