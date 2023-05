Vittorio Sgarbi perde la pazienza: «Non faccio il segretario di Sangiuliano, non mi frega niente di lui» – Il video

Nuovo giorno, nuova sfuriata per Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura e sindaco di Sutri. In un video pubblicato sul proprio canale TikTok, il critico d’arte se la prende con una donna che gli rivolge una serie di domande a margine di un evento. «Sto parlando con lui, taci!», le urla Sgarbi. E quando lei ci riprova, lui sbotta di nuovo: «Odio organizzare le cose. Faccio tutto, tranne quello». Dal video sembra che la donna voglia parlare a Sgarbi per far arrivare un messaggio al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, con cui il critico d’arte lavora. Una situazione che però non sembra andar giù al sottosegretario: «A me non frega niente di Sangiuliano, io non faccio il suo segretario. Se vuoi parlargli lo chiami e prendi appuntamento con lui», dice Sgarbi. Alla fine, la donna fa un ultimo tentativo: «Lo dico a te perché sei influente», implora. Al che lui tronca ancora una volta la conversazione: «Sì, è vero. Ma sono influente per me, non per te».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: