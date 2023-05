Kiev sotto attacco aereo russo, abbattuto un drone sul palazzo presidenziale di Zelensky – I video

Sui cieli di Kiev volano droni e nella città assordata dalle sirene è scattato l’allarme aereo. Nelle scorse ore un velivolo senza pilota è stato intercettato e abbattuto mentre sorvolava sopra il palazzo presidenziale ucraino. Per tutto il giorno, sulla capitale ucraina sono stati avvistati droni, così come su Odessa. Molti di questi sono stati abbattuti dalle difese antiaeree del Paese invaso. A darne conferma la corrispondente a Kiev del Corriere della Sera, Marta Serafini. L’offensiva su Kiev arriva dopo l’attacco al Cremlino, anch’esso effettuato con i droni, che la Russia sostiene sia opera ucraina, ma che secondo gli esperti potrebbe trattarsi anche di uno stratagemma per dare a Mosca un pretesto per uccidere Volodymyr Zelensky, che si trova attualmente nei Paesi Bassi.

I detriti e gli incendi

Intorno alle 20 l’allarme aereo è rientrato, ma ora Kiev deve fare i conti con forti esplosioni e incendi nel quartiere Solomyansk. Probabilmente causati dall’impatto dei detriti di un drone Uav, fa sapere il sindaco della città, Vitaly Klitschko, su Telegram, aggiungendo che i servizi segreti si stanno recando sul posto. Nello specifico, a bruciare è stato un palazzo di quattro piani del quartiere, dove ora le fiamme sono state domate, riferisce il sindaco. Klitschko aggiunge inoltre che i detriti sarebbero caduti su un’area di 150 metri quadrati danneggiando ciò che colpivano. Incendi sono divampati anche in «una

piccola area di territorio nel distretto di Pechersk a causa della caduta di detriti di drone. Gli edifici sono intatti. Non ci sono vittime», ha aggiunto il primo cittadino della capitale ucraina.

Leggi anche: