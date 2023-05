Latina, 16enne violentata in minicar, picchiato il fidanzato: è caccia all’uomo

A Latina Scalo, nel quartiere dove passa la ferrovia, una ragazza di 16 anni è stata violentata mentre si trovava appartata in una minicar con il fidanzato. A lui è toccato un pugno in faccia. I fatti sono accaduti mercoledì 3 maggio. I due si erano appartati in uno dei distretti industriali abbandonati della zona. Lì vengono affrontati da uno sconosciuto, che secondo Il Messaggero una persona senza fissa dimora. Non è chiaro se fosse italiano o straniero. Secondo il racconto i due scappano dal sito industriale, raggiungono la minicar ma il tizio li insegue. Apre lo sportello dell’auto e tira fuori il ragazzo. Lui si ribella e viene colpito da un pugno. Sviene. Quando si sveglia telefona alla polizia. Ma intanto la minicar con la ragazza non c’è più.

Intanto arriva una pattuglia della questura guidata da Raffaele Gargiulo. La minicar percorre stradine secondarie, finché lo sconosciuto non minaccia la ragazza per stuprarla. Ieri mattina arriva la telefonata: la ragazza è stata ritrovata. È stata vista mentre vagava lungo una strada di campagna sporca e infangata. Secondo il primo racconto l’uomo l’ha portata in un rifugio e ha abusato di lei. La sedicenne viene portata all’ospedale Santa Maria Goretti per accertamenti. La polizia cerca i siti in cui si rifugiano di solito i senza fissa dimora. Ma finora dell’uomo nessuna traccia.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: