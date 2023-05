Giro d’Italia, Remco Evenepoel trionfa nella prima tappa: maglia rosa in 21’18”

Remco Evenepoel ha vinto la prima tappa del 106esimo Giro d’Italia. Il ciclista belga campione del mondo in carica si è guadagnato la maglia rosa percorrendo i 19,6 km che separano le città abruzzesi di Fossacesia Marina a Ortona in 21’18”, tempo che gli è valso il primato nella cronometro d’apertura della competizione, corsa all’impressionante velocità di 55 chilometri all’ora di media. A seguire Evenepoel sono l’italiano Filippo Ganna, a 22”, e il portoghese Joao Pedro Almeida, a 33”. Quarto posto per il britannico Tao Geoghegan Hart (+40”) e quinto per il campione olimpico in carica, lo sloveno Primoz Roglic (+43”). La prossima tappa del giro è prevista già domani, domenica 7 maggio, con la 200 chilometri da Teramo a San Salvo. La partenza sarà alle 12.30 e ci si aspettano tempi intorno alle 4 ore e mezza di percorrenza tra i sali e scendi dei 1.400 metri di dislivello del percorso.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: