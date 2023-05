«Where is Puglia?». La lezione di geografia della turista italiana al Principe William – Il video

«Where is Puglia?». La domanda arriva direttamente dal principe William che alla vigilia dell’incoronazione del padre Re Carlo, – ieri, 5 maggio – ha incontrato alcuni turisti a Londra assiepati in strada dietro le transenne per assistere alle celebrazioni della Royal Family. Tra loro c’è anche Alessia Palmisano che, presentatasi e strettagli la mano, ha provato a chiarire i dubbi geografici dell’illustre interlocutore: «La Puglia è a sud, ha mai sentito Bari e Taranto?». Poi l’invito: «Ti aspettiamo». Il video, pubblicato dalla ragazza su TikTok, è diventato subito virale, tanto da esser finito nel feed del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che lo ha rilanciato sui suoi social. «La forza della Puglia, i pugliesi! Siamo come il prezzemolo in ogni minestra!», commenta su Facebook il governatore pugliese.

