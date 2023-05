Cori razzisti contro Vlahovic, chiusa per un turno la curva dell’Atalanta

Il giudice sportivo della Serie A Gerardo Mastrandrea ha deciso la chiusura di un turno della curva Nord Pisani del Gewiss Stadium di Bergamo per «cori beceri e insultanti di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Juventus Dusan Vlahovic». Durante la partita tra Atalanta e Juventus di domenica 7 maggio, l’arbitro ha dovuto sospendere l’incontro per i cori dei tifosi bergamaschi contro l’attaccante serbo. Preso di mira dopo aver sbagliato un gol, Vlahovic si è preso poi la sua rivincita segnando il raddoppio per i bianconeri, andando poi a zittire la curva mettendo per pochi secondi l’indice davanti alla bocca. Il gesto gli è valso l’ammonizione. Nel post partita il tecnico dell’Atalanta ha sminuito l’accaduto: «Non tutto è razzismo, a volte sono anche cose individuali. Credo sia più maleducazione che razzismo». Il giorno seguente però, è intervenuto anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori: «Cori contro Stankovic a Roma, contro Lukaku a Torino, contro Vlahovic a Milano e Bergamo. Non sono insulti qualsiasi, è razzismo ed è ora di darci un taglio. Io poi non sopporto di vedere la mia città sui giornali per figuracce come quella di ieri. Bergamo è altro e merita altro». Sempre riguardo alla stessa partita il giudice, oltre a disporre «l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato Curva Nord Pisani privo di spettatori», ha inflitto un’ammenda di 10mila euro all’Atalanta, perché i suoi sostenitori hanno «lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco oggetti di varia natura, anche contundente, e, per avere al 21esimo del secondo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti dell’arbitro».

