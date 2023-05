Genova, va a fuoco la casa di un attore di Suburra: lo stabile è di proprietà del comico Marcello Cesena

È scoppiato un incendio a Genova nell’appartamento in cui si trova in affitto l’attore Aleph Gianluca Viola, noto per aver interpretato Teo nella serie Suburra. Lo stabile, che oggi – 9 maggio – ha impegnato per diverse ore i vigili del fuoco e costretto gli altri abitanti a lasciare momentaneamente casa propria, è di proprietà del regista e comico Marcello Cesena, che molti ricorderanno per essere Jean Claude di Sensualità a corte nella trasmissione televisiva Mai dire gol. La casa era vuota quando è divampato l’incendio. L’abitazione si trova in pieno centro storico, in via Maddalena, vicino alla sede del Comune a Palazzo Tursi. Non si conoscono ancora le cause che hanno provocato il rogo. Che in un primo momento era stato domato, per poi ripartire con un secondo focolaio, propagatosi su altri due appartamenti e al tetto. Non si registrano feriti, ma quindici persone non potranno fare rientro in casa finché non verranno completati gli accertamenti sulla stabilità del palazzo. Di questi, tredici hanno trovato ospitalità da amici e parenti, mentre gli altri due potrebbero trovare rifugio in alcune strutture messe a disposizione del comune.

