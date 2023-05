Dai rifiuti a Milano all’allunaggio, passando per le discoteche di Kiev – Le fake news della settimana

Come ogni settimana torniamo con l’elenco dei fact-check degli ultimi sette giorni. Questa settimana sono circolate molte immagini fuori contesto, dalla presunta foto di un cumulo di rifiuti in piazza Duomo a Milano al video che secondo alcuni utenti avrebbe ritratto i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli. Sono poi tornati i grandi protagonisti delle bufale dell’ultimo anno, ovvero Putin e Zelensky. E gli immancabili complotti sull’allunaggio, le scie chimiche, e antiche popolazioni aliene che avrebbero abitato la Terra. Senza dimenticare, infine, qualche fantasiosa ipotesi sull’attentato alle Torri Gemelle di quel drammatico 11 settembre 2001.

Hai dubbi su una notizia, una fotografia o sulle dichiarazioni di un politico? Inviaci la tua segnalazione: