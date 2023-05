Il Governo ritira l’emendamento contro il caro-affitti per gli studenti. Poi l’annuncio: «Verrà depositato al prossimo decreto»

Si tratta di quello per sbloccare i 660 milioni di euro del Pnrr. Per evitare il rischio di inammissibilità il governo ha annunciato di averlo ritirato dal decreto della Pa, dove poteva essere bocciato per estraneità di materia

Dietrofront. O forse no. L’emendamento del Governo Meloni al cosiddetto “decreto Pa” che sbloccava 660 milioni di euro, previsti dai fondi del Pnrr, per gli alloggi degli studenti è stato ritirato perché bocciato per estraneità di materia. È quanto ha annunciato il presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, Nazario Pagano (Forza Italia), che sta esaminando il decreto insieme alla commissione Lavoro. Ma al tempo stesso il governo corre ai ripari, per evitare il rischio di inammissibilità, annunciando l’intenzione di depositare l’emendamento in questione ad un altro decreto. Quest’ultimo sarà presentato ed esaminato questa settimana dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio di Montecitorio. In attesa della reazione degli studenti, che da settimane stanno piantando tende nelle diverse università italiane come segno di protesta contro gli affitti insostenibili di alcune città, iniziano a muoversi le opposizioni.

«Dal governo solo retorica e propaganda»

«Un’impensabile e clamorosa figuraccia del Governo»: così Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati, ha definito il ritiro dell’emendamento. «Tra l’altro, a rendere il tutto ancor più ridicolo, c’è che quello del governo Meloni era un vero e proprio bluff visto che quelle annunciate e poi ritirate, non erano nuove risorse, ma quelle già previste nel Pnrr», commenta ancora accusando il governo di «scegliere di vivere di sola retorica». Concorda la vicepresidente del Pd, Chiara Gribaudo. «La propaganda della destra, come sempre, si sfalda alla prova dei fatti, quando c’è da essere concreti. La loro idea di Paese? Le donne a casa e gli studenti nelle tende», chiosa la dem.

