Maltempo, le immagini da Bologna. Il Savena lambisce le case, evacuazione parziale in zona Ovest – I video

Continua l’emergenza maltempo in Emilia-Romagna. A causa delle incessanti piogge, anche nel capoluogo emiliano, Bologna, si sta verificando un innalzamento del livello del torrente Savena, tale da prefigurare esondazioni in particolare nella zona di via del Paleotto dal civico dispari 1 al civico dispari 9/4, quadrante ovest della periferia cittadina. Da San Ruffillo a Rastignano la situazione rimane delicata. A tutela della pubblica incolumità, il Comune ha emanato un’ordinanza di evacuazione dei seminterrati e piani terra degli edifici della zona interessata. «È obbligatorio evacuare i piani interrati e piani terra delle abitazioni recandosi ai piani superiori. Nel caso in cui ciò non sia possibile e qualora non ci siano alternative praticabili per poter pernottare in luogo sicuro – fa sapere l’Amministrazione comunale -, sarà possibile telefonare alla centrale operativa della polizia locale per essere indirizzati alle strutture di accoglienza appositamente individuate dal Comune», si legge nella nota di Palazzo D’Accursio. In mattinata, il fiume Savena ha esondato a Rastignano, poco prima di Ponte di Ferro, dove è crollata anche una parte della fondovalle Savena, sempre nella stessa zona. Al momento sui colli bolognesi sono in atto numerose frane e la viabilità è compromessa in più punti. In mattinata è poi esondato nuovamente il torrente sotterraneo Ravone, che ha sommerso via Saffi nella zona Ovest del capoluogo emiliano.

