La storia di Kayla, la 15enne ritrovata grazie a una serie Netflix

Si chiama Kayla Unbehaun ed era scomparsa sei anni fa a Illinois, negli Stati Uniti. All’epoca aveva nove anni ed è stata ritrovata lo scorso sabato grazie a una serie Netflix, dal titolo Unsolved Mysteries. Oggi è un’adolescente di 15 anni e l’ipotesi più accreditata è che a rapirla sia stata proprio sua madre, la 40enne Heather Unbehaun, la quale all’epoca del rapimento aveva perso la custodia e poteva incontrarla solo a periodi. La scomparsa avvenne, infatti, proprio durante uno degli incontri che la piccola fece con la madre. L’ultimo avvistamento risale alla parata del 4 luglio 2017. Poi quando il padre, Ryan Iskerka, che viveva a South Elgin e a cui la piccola era stata affidata dal giudice, andò dall’ex moglie per riprendersi la bambina, entrambe erano scomparse. Il telefono della donna era totalmente spento e anche gli account social media della stessa erano stati cancellati. Poi la scoperta.

La madre ha pagato la cauzione

Il mese scorso il padre Ryan Iskerka, che aveva ideato un gruppo Facebook dedicato alla figlia, aveva elaborato una foto al computer per mostrare al pubblico come la ragazzina potesse apparire ora. A contattare la polizia la scorsa settimana è stato poi il proprietario di un negozio ad Asheville, a più di 900 chilometri di distanza, che ha riconosciuto Kayla. Fatti i primi accertamenti, la madre Heather è stata arrestata. Ha pagato una cauzione di 250mila dollari, ma a luglio dovrà apparire di fronte al giudice per il processo in cui dovrà rispondere del rapimento. L’adolescente, intanto, è tornata in custodia dal padre. «Sono felicissimo che Kayla sia a casa sana e salva. Voglio ringraziare il Dipartimento di Polizia di South Elgin, il Centro Nazionale per bambini scomparsi e sfruttati e tutte le forze dell’ordine che hanno assistito al suo caso», ha dichiarato il genitore.

