Fiorello, il successo tv e la vita privata: «Ormai a mia figlia chiedo “Quando ti sposi?”. Su Rai3 al posto di Fazio? Vedrei bene Cattelan»

È Rosario Fiorello il volto del nuovo numero di Vanity Fair. Nell’intervista con il settimanale di moda e costume, il conduttore dello show-rivelazione Viva Rai2! racconta il successo del programma, ma anche – e forse soprattutto – alcuni aspetti della sua vita privata: il rapporto con le due figlie, con la mamma Sarina (88 anni) e con la moglie Susanna Biondo, con cui il 14 giugno festeggerà 20 anni di matrimonio. «Lavora con me, stiamo insieme dalla mattina alla sera, e se non siamo vicini stiamo in videochiamata», racconta Fiorello. E quando la giornalista Silvia Bombino gli chiede qual è la cosa più romantica che ha mai fatto per sua moglie, è il suo compare Fabrizio Biggio a rispondere. «Non c’è un giorno che passa che lui non si faccia una foto in cui manda un bacino e gliela manda. Tutti i giorni! E sapete una cosa? L’ho copiato, l’ho fatto anche io con la mia e funziona!», rivela l’altro volto di Viva Rai2!. Mentre per quanto riguarda i momenti di «passione», Fiorello risponde senza troppe esitazioni: «Intende quello che sto pensando io? Si fa, si fa l’amore, ci amiamo. Certo non è che lo fai con la frequenza di un tempo. E sa perché? Perché non c’è tempo, e ci sono i figli in giro, e i gatti…».

Nell’intervista a Vanity Fair, lo showman parla anche del rapporto con la figlia Angelica, 16 anni. «Non si è mai interessata al mio lavoro, ma adesso si è unita al coro di quelli che mi chiedono di continuare – racconta Fiorello -. Mi sono organizzato perché il mio sia un lavoro normale. Cerco di stare a Roma, in modo da non allontanarmi, e ho degli orari tipo ufficio». Mentre con l’altra figlia, ormai 30enne e avuta da Susanna Biondo nel matrimonio precedente, il rapporto è diverso: «Ormai è un rapporto tra persone adulte: ha la sua vita a Milano, il suo lavoro, è bello vedere che si è realizzata, che torna quando gli pare, e non c’è l’ansia, la paura, di quando sono più piccoli. Adesso le chiedo “quando ti sposi?”, o “e un nipote?”. Quei discorsi là». Nell’intervista, Fiorello torna anche sulla proposta/provocazione lanciata alla Rai per sostituire Fabio Fazio: «Se devono mettere qualcuno lì, secondo me Alessandro Cattelan sarebbe giusto, perfetto, perché sa fare le interviste e l’impianto è simile a quello di Fazio, un po’ più moderno. Ci sta».

Credits foto: ANSA/Ettore Ferrari

Leggi anche: