Toscana, autobus si ribalta sulla linea Pontremoli-Zeri: ferito l’autista e alcuni dei 20 studenti a bordo

Un pullman con a bordo diversi studenti delle scuole superiori è finito fuori strada all’altezza del comune di Zeri, in provincia di Massa Carrara, lungo la provinciale 37. Ci sarebbero alcuni feriti, che hano riportato contusioni. I giovani soccorsi sono stati trasferiti all’ospedale di Pontremoli e all’ospedale di Massa. Sul posto i vigili del fuoco con diverse squadre e anche elicotteri. Gli studenti appartengono quasi tutti all’istituto superiore “Pacinotti Belmesseri” di Pontremoli. L’autobus che è uscito fuoristrada – riporta La Nazione – è di Autolinee Toscane. Il bus, finito in una scarpata, non è stato semplice da raggiungere. Alcuni ragazzi sono riusciti a uscire dai finestrini, altri hanno dovuto aspettare l’arrivo dei vigili del Fuoco. L’autista del mezzo era rimasto incastrato ed è stato messo in salvo dopo l’intervento dei soccorritori. Tre giovani sono stati trasportati in elisoccorso sono: un ragazzo politraumatizzato, finito all’ospedale Cisanello (Pisa), una donna e un altro giovane, portato all’ospedale di Massa.

Foto di repertorio: ANSA/MATTEO CORNER)

Continua a leggere su Open

Leggi anche: