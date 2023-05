Svezia, due ambientalisti fanno irruzione durante la finale di “Ballando con le Stelle”: la telecamera ne colpisce uno che ruzzola a terra – Il video

Protesta green durante la finale dell’edizione svedese di Ballando con le Stelle (Let’s Dance). Due attivisti del gruppo Återställ Våtmarker (Restore Wetlands) hanno fatto irruzione sul palco, lanciando polvere gialla e sventolato uno striscione. A un tratto, però, uno dei due attivisti è stato colpito in pieno volto da una telecamera che si muoveva su un binario. Dopo il colpo il manifestante è caduto a terra, mentre l’altro ha proseguito la protesta sino a quando entrambi non sono stati portati fuori dallo studio dalla sicurezza. I ballerini dello show, nel frattempo, hanno proseguito l’esibizione. Dopo l’accaduto il gruppo Återställ Våtmarker ha rilasciato una dichiarazione in cui rivendicava l’azione di protesta: «Non possiamo sederci dalla parte del pubblico e limitarci a guardare mentre le nostre vite sono minacciate dal collasso climatico».

