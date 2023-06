Vercelli, donna prova a rubare la figlia a una madre: «Quella bambina è mia, me la devi dare»

«Quella bambina è mia, me la devi dare». L’accusa urlata da una sconosciuta alla vera madre di una bambina di cinque mesi, spaventata in una chiesa nel centro di Vercelli. Madre e figlia si trovavano nel luogo di culto quando un signora sui 40 anni ha cercato di afferrare il passeggino su cui si trovava la piccola e di portarlo con sé. Fortunatamente, la madre ha avuto la prontezza necessaria a trattenerlo, sventando il pericolo. Ancora scossa, la donna ha chiamato la polizia allontanandosi dalla chiesa e si è tranquillizzata solo quando ha visto le volanti arrivare. Agli agenti, la madre ha raccontato l’intera vicenda e descritto l’aspetto della donna che aveva tentato di sottrarle la bimba. Grazie alla testimonianza, i poliziotti sono stai in grado di rintracciare e individuare la signora in una via del centro della città piemontese per poi fermarla e portarla in questura per accertamenti, come spiegato dall’edizione torinese del Corriere della Sera.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: