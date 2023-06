Spagna, arrestati due giovani che saltavano sulle auto della polizia ad Alicante. Danni per circa 1.500 euro – Il video

La Polizia nazionale spagnola ha arrestato due giovani per i danni causati a diverse vetture della polizia nell’area del porto di Alicante, vicino a un casinò. I due giovani si sono fatti riprendere mentre si divertivano a saltare sopra le auto delle pattuglie e hanno successivamente pubblicato i video sui social. Nell’arco di pochi giorni, i video sono diventati virali: gli agenti allora sono riusciti a risalire all’identità dei responsabili. Si tratta del titolare e del dipendente di un locale del lungomare di Alicante. Come confermato da fonti di polizia, i danni causati ai veicoli ammontano a circa 1.500 euro. I fatti risalgono a due settimane fa, quando gli agenti avevano lasciato le proprie vetture in un parcheggio, per procedere a delle ispezioni in alcuni locali presenti nella zona. Mentre gli agenti svolgevano i controlli, i due giovani hanno colto l’occasione per assaltare le auto della polizia e saltarci sopra, filmati da una terza persona. Nei video si vede uno dei giovani che salta più volte sul tetto della volante, mentre in sottofondo si sentono delle risate. Dopo pochi secondi, il primo giovane scende e una seconda persona cerca di salire sull’auto, ma scivola giù dal cofano. La polizia spagnola, incrociando i video con le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona, è riuscita a risalire agli autori del gesto.

