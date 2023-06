Stoccolma, vernice rossa contro un dipinto di Monet: arrestate due attiviste per il clima – Il video

Ancora vernice sulle opere d’arte per attirare l’attenzione sulla crisi climatica: questa volta è successo a Stoccolma, dove due ambientaliste di età compresa tra i 25 e i 30 anni hanno lanciato vernice rossa contro il vetro protettivo di un dipinto di Claude Monet al Museo Nazionale, per poi incollare le mani sullo stesso. Lo riporta l’agenzia Afp, citando la polizia svedese. E il museo stesso, che ha aggiunto come non sia ancora possibile stabilire se il dipinto sia stato danneggiato. L’organizzazione Aterstall Vatmarker (“Ripristina le zone umide”) ha rivendicato l’azione.

