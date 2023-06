Roma, la scultura sequestrata al Pantheon per i debiti dell’artista

L’opera «Calma tu alma» di Rainaldi pignorata per un debito di 20 mila euro

La scultura «Calma tu alma» di Oliviero Rainaldi che si trova in mostra dal 20 aprile al 15 giugno al Pantheon andrà all’asta. E ieri mattina è stata prelevata dal suo piedistallo e portata via dagli assistenti legali. L’artista è insolvente di un debito nei confronti di una donna di 90 anni. Il tribunale di Tivoli ha emesso una sentenza di pignoramento per l’opera dopo che lui si è reso irreperibile. L’opera è composta da due mani giunte alte 40 centimetri di gesso e ricoperte con una foglia d’oro 24 carati.

L’esperta del tribunale Caterina Nobiloni, fa sapere il Corriere Roma, la definisce «una bella opera importante e di caratura museale». Con un valore probabilmente più alto rispetto ai 20 mila euro del debito. Era stato Rainaldi a intentare causa nei confronti della donna proprietaria di un deposito preso in affitto. A causa di alcune presunte infiltrazioni che avrebbero danneggiato le sue opere d’arte. Il procedimento però non ha dimostrato i danni e le infiltrazioni. E il tribunale ha deciso che l’artista pagasse le spese legali e risarcisse la donna.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: