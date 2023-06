Sicilia, George Clooney a sorpresa tra le strade di Marzamemi: ecco perché era lì

«Io gli ho dato la mano per salutarlo e lui mi ha abbracciata. A questo punto non chi ho capito più nulla». Così una cameriera racconta il suo incontro con George Clooney, che ieri è stato beccato a passeggio tra le vie di Marzamemi, nel Siracusano. Pantaloni beige, polo blu e occhiali da sole specchiati: così l’attore si è presentato cogliendo di sorpresa i residenti siciliani. «Se fossero passati ancora alcuni secondi, sarei svenuta», aggiunge la donna. L’attore è in viaggio in compagnia della moglie Amal Ramzi Alamudd e alcuni amici per partecipare alla festa di compleanno della make-up artist Charlotte Tilbury, in provincia di Siracusa. Non è passato un momento in cui non venisse fermato dai passanti per qualche chiacchiera, un selfie o alcune foto di gruppo. «Oggi siamo stati travolti dal carisma irresistibile di George Clooney. L’abbiamo accolto nella bellezza della nostra terrazza sul mare. E anche il nostro super divo ha trovato qui l’eleganza della semplicità, la famiglia che diventa squadra e il mare che ce ne dà la forza», ha riferito un ristoratore della zona.

