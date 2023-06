Esplosione nel cuore di Parigi, crollato un palazzo: almeno 16 feriti di cui 7 molto gravi. «Ci sono persone intrappolate sotto le macerie» – Il video

Una potente esplosione ha scosso nel pomeriggio di oggi, 21 giugno, il quinto arrondissement di Parigi. Almeno un palazzo è andato in frantumi e crollato al suolo, come mostrano alcuni video che circolano sui social. La prefettura di Parigi ha reso noto un bilancio provvisorio del tragico accaduto: 16 feriti, di cui 7 in condizioni molto gravi. Le cause dell’esplosione restano da accertare, è stato inoltre precisato. Diversi testimoni hanno riferito di aver visto persone intrappolate sotto le macerie, ed altre negli appartamenti e uffici degli edifici interessati. L’esplosione è avvenuta attorno alle 17 al numero 295 rue Saint-Jacques, dove ha sede l’American Paris Academy, una scuola americana di moda e design, secondo quanto ricostruisce BFMTV. Il vicesindaco dell’arrondissement, che si trova nel cuore di Parigi, ha invitato residenti e passanti a stare a distanza di sicurezza dalla zona, per permettere ai pompieri di intervenire. Sul posto è arrivata anche la sindaca di Parigi Anne Hidalgo, ed è stata dispiegata anche la cellula di crisi della città. «Siamo davvero scioccati, è stata una deflagrazione potentissima», ha detto un testimone all’emittente tv.

