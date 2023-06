New York, incendio provocato dalle batterie al litio delle biciclette elettriche: 4 morti – Il video

Un incendio provocato dalle batterie al litio per le biciclette elettriche ha ucciso quattro persone a New York. L’incendio è divampato nella notte in una piccola officina di manutenzione di biciclette e monopattini elettrici al piano terra di un edificio, ai piedi del quale era sparso un imponente ammasso di ruote annerite come si vede da una foto postata dai vigili del fuoco della città. «È abbastanza evidente che tutto ciò è stato causato da batterie di litio e biciclette elettriche», ha detto la responsabile dei pompieri di New York Laura Kavanagh. Il negozio era già stato individuato per violazioni delle norme di sicurezza.

