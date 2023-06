Ladri acrobati svaligiano la casa di Samantha De Grenet, il colpo ai Parioli a Roma: «Sono disposta a pagare un riscatto»

Furto nella casa romana della showgirl Samantha De Grenet, ai Parioli. Alcuni ladri sono saliti fino all’ultimo piano dell’abitazione della showgirl e del marito, Luca Barbato, e hanno svaligiato alcune stanze dell’appartamento. La coppia è rincasata prima di quanto avessero previsto i ladri, costringendoli a una veloce fuga, come raccontato da De Grenet stessa in un’intervista a Il Messaggero: «Sono sicura che ci hanno sentiti arrivare. Non se lo aspettavano, probabilmente ritenevano che rimanessimo fuori per tutto il weekend. Tant’è che hanno fatto in tempo a rovistare e razziare tutto quello che c’era in sole due stanze e non in tutto l’appartamento. Come, appunto, se avessero dovuto lasciare incompiuto il “lavoro” intrapreso all’improvviso». La showgirl e conduttrice si dice ancora provata da quanto accaduto: «Quando ti entrano in casa è una violenza vera e propria, perché l’abitazione privata è l’unico ambito che è veramente tuo, un rifugio. Ma poi penso pure che poteva andare peggio, che poteva esserci mio figlio a casa, che poteva accaderci qualcosa di brutto e allora mi sento sollevata». Al momento non è chiaro a quanto ammonti il “bottino”, ma quel che è certo che a rattristare maggiormente De Grenet e il compagno è il valore simbolico e affettivo. La showgirl ha spiegato che tra gli oggetti portati via ce ne sarebbero stati alcuni a cui era estremamente legata. Da qui l’appello: «Sarei disposta persino a dare una ricompensa, a pagare una sorta di riscatto, a chi mi aiutasse a rientrare in possesso di oggetti che mi sono stati portati via e che per noi hanno un valore affettivo enorme».

Le indagini

Secondo quanto ricostruito finora dalle indagini, i ladri si sarebbero arrampicati su una canna fumaria di un ristorante presente sotto l’abitazione della showgirl, per poi arrampicarsi fino all’ultimo piano e introdursi nella casa della coppia da una finestra. Ma il rientro anticipato della coppia, e il rumore della chiave nella serratura, avrebbe costretto i ladri a darsi alla fuga. Al loro rientro, De Grenet e il marito hanno trovato solo due locali dell’appartamento completamente sottosopra e derubati. Sul posto è intervenuta anche la Polizia scientifica per rilevare eventuali elementi utili a risalire all’identità dei ladri. Gli investigatori, inoltre, stanno analizzando le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza sia dell’edificio, sia esterne. Quanto al “bottino”, secondo le prime stime, ammonterebbe ad alcune migliaia di euro. Ma il valore reale di alcuni beni sottratti, come spiegato da Samantha De Grenet, non ha prezzo.

Foto in copertina: Instagram

Leggi anche: