Caso Report, Crippa (Lega) si smarca: «Se emergono illeciti è giusto che Santanché si prenda le sue responsabilità» – Il video

«Se dovessero esserci delle evidenze per cui ci sono irregolarità o illeciti, è giusto che la ministra Santanchè si prenda le sue responsabilità». A dirlo è il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa riferendosi all’inchiesta di Report che ha rivelato condotte che appaiono ai limiti della legalità nei confronti di fornitori e dipendenti di alcune aziende legate alla ministra del Turismo. Il leghista ha inoltre ribadito ai giornalisti davanti a Montecitorio di non fidarsi della trasmissione di Sigfrido Ranucci, che prenderà il posto di Fabio Fazio la domenica sera su Rai 3. «Non mi fido di Report», ha detto Crippa. «Dopodiché sono curioso di ascoltare la ministra e di aspettare dei fatti un po’ più oggettivi rispetto all’inchiesta. Aspettiamo in Aula e vediamo cosa dice», ha concluso il vicesegretario. Per l’audizione bisogna aspettare ancora una settimana, col rischio che il numero di accuse e indiscrezioni salga. L’aula del Senato – dove a presiedere è Ignazio La Russa – ascolterà la ministra, mercoledì 5 luglio alle ore 15. Nei giorni scorsi la stessa Santanché si era detta disponibile a riferire specificando, però, che questo non aveva a che fare in alcun modo con il suo incarico nel governo Meloni visto che non ha alcuna intenzione di dimettersi.

