Cicciolina denuncia il figlio: «Mi ha minacciato con un taser per estorcermi denaro». E il tribunale lo caccia da Roma

Ludwig Koons, il figlio di Ilona Staller, in arte Cicciolina, non potrà più risiedere nel comune di Roma. A disporre il divieto di dimora è il tribunale della capitale, al termine di un’udienza per direttissima. Ieri, 27 giugno, l’uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo che sua madre – ex diva del porno – ha sporto denuncia. Staller ha raccontato che il figlio 30enne l’avrebbe minacciata con un taser nel tentativo di estorcerle del denaro. Nel corso dell’udienza, Koons ha ammesso di aver litigato con la madre ma ha precisato di non averla mai minacciata. Per quanto riguarda il taser, trovato dai militari nel corso di una perquisizione, l’uomo si è giustificato così: «È un regalo di un mio amico, non sapevo fosse illegale». Stando alle prime ricostruzioni, quella denunciata ieri da Staller sarebbe soltanto l’ultima di una lunga serie di aggressioni da parte del figlio, che già dallo scorso 11 aprile si trova in libertà vigilata. Questa volta, Koons avrebbe fatto uso anche di un dissuasore elettrico, che per la legge italiana «ha natura di arma comune da sparo». Dopo la denuncia, i militari sono andati a casa del 30enne, che vive nello stesso palazzo della madre, e hanno trovato l’arma nella sua camera da letto.

Nella sua deposizione davanti al giudice Valeria Cerulli, Koons ha dichiarato: «Non è assolutamente vero che ho minacciato mia madre con il taser. Ero al bar e lei era fuori a fare la spesa. Il taser era in casa e io non l’ho usato». Per quanto riguarda l’accusa di estorsione, il 30enne ha aggiunto: «Mia madre mi ha già denunciato e ho avuto un altro processo da minorenne nel 2010 e sono stato già condannato. Attualmente la mia fonte di reddito è mio padre che mi manda 2.500 euro al mese, poi nelle mie disponibilità ci sono anche 3mila euro provenienti dalla mia società srl che produce statue». Diversa la versione delle forze dell’ordine, secondo cui Koons «era solito estorcere denaro alla madre per comprare droga».

Nella foto di copertina: Ilona Staller con suo figlio Ludwig Koons

