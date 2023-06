Khaby Lame e quella botta sul cross di Ronaldinho, non trattiene le risate pensando al dolore: «Sì però l’ho stoppata» – Il video

Non gli resta che riderci su a Khaby Lame per la figuraccia diventata virale durante la partita di beneficenza negli Stati Uniti. Il tiktoker italiano punzecchiato dal giornalista Rai Leonardo Metalli proprio sulla piattaforma è tornato a parlare di quel cross di Ronaldinho stoppato letteralmente con la faccia. Una botta niente male ricorda l’influencer: «Come ho giocato con Ronaldinho? Di faccia», dice Khaby Lame ridendo. «Io gli avevo detto di non passarmi la palla, ma lui me l’ha passata… Ha fatto male? Sì, però l’ho stoppata».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: