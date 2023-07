Telefonate di insulti e molestie alla prof per mesi, denunciati 5 studenti e una studentessa: usavano i propri cellulari

Sei studenti tra i 14 e i 15 anni del liceo artistico di La Spezia sono indagati dalla procura dei minori di Genova con l’accusa di molestie nei confronti di una loro docente. Secondo quanto reso noto finora, gli studenti, cinque ragazzi e una ragazza, avrebbero telefonato più volte al cellulare l’insegnante, rimanendo in silenzio o pronunciando frasi offensive. Le molestie si sarebbero protratte per almeno 2 mesi, tanto da provocarle dei problemi di salute, con attacchi di ansia. E così la docente ha deciso di sporgere denuncia contro ignoti alla Polizia. Gli agenti hanno acquisito i tabulati telefonici della donna e, dall’analisi dei dati, sono emersi numeri di cellulare di alcuni suoi studenti. In un caso, quello della studentessa, è emerso che per tormentare la professoressa avrebbe usato “in prestito” il cellulare della madre. Il report con i tabulati e la documentazione è stato dunque consegnato alla procura dei minori di Genova, che ha avviato l’indagine nei confronti dei sei giovani, che sono ora accusati di molestie. Le indagini preliminari risultano ancora in corso, ma secondo quanto trapelato, alcuni giovani sarebbero già stati ascoltati in Questura, accompagnati dai rispettivi avvocati e dai genitori. Come riporta La Nazione, alcuni di loro avrebbero detto di aver telefonato alla docente per chiedere informazioni sul programma, altri invece avrebbero dichiarato di non ricordarsi di aver effettuato quelle chiamate. A causa delle molestie, la docente è stata trasferita in un altro istituto.

