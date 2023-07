Lutto per Robert De Niro: è morto il nipote 19enne Leandro. L’attore: «Sono profondamente addolorato, lo adoravo»

«Sono profondamente addolorato per la scomparsa del mio amato nipote Leo. Apprezziamo molto le condoglianze di tutti. Chiediamo che venga rispettata la privacy per piangere la nostra perdita di Leo». È con questa breve dichiarazione rilasciata a MetroUk dal portavoce di Robert De Niro, a seguito della morte improvvisa del nipote, Leandro De Niro Rodriguez, deceduto all’età di 19 anni. Ad annunciare la scomparsa del giovane è stata la madre Drena De Niro, figlia adottiva del divo di Hollywood e della sua prima moglie, Diahnne Abbott. Al momento non si conoscono le cause della morte del 19enne. La madre in un post su Instagram ha scritto: «Ho perso il mio dolce angelo, il mio bellissimo, dolce angelo. Ti ho amato oltre ogni parola o descrizione dal primo momento in cui ti ho sentito nella pancia. Vorrei essere con te ora». Drena De Niro, nel post, ha sottolineato che il figlio era «profondamente amato e apprezzato», aggiungendo: «Sei stato la mia gioia, il mio cuore, e tutto ciò che è mai stato puro e reale nella mia vita. Non so come farò a vivere senza di te, ma cercherò di andare avanti e diffondere l’amore e la luce che mi hai fatto sentire diventando tua mamma. Sei stato amato e benvoluto così profondamente, che avrei voluto che l’amore da solo avesse potuto salvarti». Nessun commento invece è arrivato da Carlos Mare, padre di Leandro, che ha invece pubblicato su Instagram un semplice riquadro nero su Instagram, senza però aggiungere alcuna parola di commento.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: