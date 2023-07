«Cielo Aperto», Lorenzo Sonego pubblica il suo terzo singolo e si prepara al match di Wimbledon con Berrettini – Il video

Dai campi di Wimbledon agli studi di registrazione. Accanto alla carriera da tennista Lorenzo Sonego conferma di avere un’altra grande passione a cui non ha nessuna intenzione di rinunciare: la musica. Venerdì 30 giugno il torinese classe 1995 ha pubblicato il suo terzo singolo. Il brano si intitola Cielo Aperto ed è prodotto dall’amico AlterEdo, nome d’arte di Edoardo Pepe. Quello che potrebbe sembrare come un semplice passatempo in realtà si sta trasformando in una doppia carriera a tutti gli effetti. Il suo primo singolo, Un solo secondo, è uscito due anni fa e ha raccolto un milione di ascolti su Spotify. «La registrammo quasi per gioco, perché da piccoli scrivevamo canzoni insieme per divertimento – racconta Sonego a Repubblica -. Poi un’amico che si è laureato e gli abbiamo regalato la possibilità di registrare una canzone con una casa discografica. Dopo che ne ha incise un po’ abbiamo deciso di farne una insieme: abbiamo deciso di registrare un pezzo estivo e quello è il risultato».

Il suo secondo brano, Swing, non ha avuto lo stesso successo: su Spotify il numero di ascolti è fermo a quota 48mila. Ora, con Cielo Aperto, Sonego punta a replicare il successo del primo singolo. Prima però c’è da pensare a Wimbledon, dove «Sonny» incontrerà al primo turno Matteo Berrettini. «Quando entreremo in campo ci concentreremo tutti e due sul nostro gioco, cercando di portare a casa il risultato, senza pensare all’avversario che avremo di fronte – spiega Sonego -. Per qualche ora lasceremo da parte la nostra amicizia. Ma quando ci stringeremo la mano a fine partita sarà di nuovo tutto uguale».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: